التعليم: توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بوقت كاف قبل الامتحان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 12:31 مساءً - وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مديري الميريات التعليمية، بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، وتوزيعها داخل اللجان بوقت مناسب قبل بدء الامتحان.

وشدد الدكتور رضا حجازي كذلك، على ضرورة استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

كما وجه بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية.

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى 2023 / 2024.

جاء ذلك بحضور، خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، شادي زلطة المتحدث الرسمي للوزارة.