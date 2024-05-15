وزير الخارجية: إنهاء الحرب في غزة يتصدر أولويات القادة العرب بقمة المنامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 12:31 مساءً - أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن إنهاء الحرب في غزة يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة، مضيفًا أننا تحركنا نحو محكمة العدل الدولية احتراما للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وطالب "شكري"، خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب، منوهًا بأنه حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال، مشيرًا إلى أن أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية.

وتابع وزير الخارجية، أن دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية من المقرر أن ينعكس في مقررات قمة المنامة، مشيرًا إلى أن مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين، مؤكدة أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام.

وأردفت، أن الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولته المستقلة، مشددًا على أن استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها إلى رفح الفلسطينية سيؤدى إلى أضرار بالغة الخطورة.