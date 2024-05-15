نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديريات التعليمية: سنُطبق العقوبات على حالات الغش ولا نسمح بأي تهاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، طلاب الشهادة الإعدادية المقرر انطلاق امتحاناتهم غدًا الخميس، من من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانيه سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وأكدت المديرية أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

ووجه مدير المديرية على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.

وطالب أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من طلاب الشهادة الإعدادية بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.