تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 01:29 مساءً - عُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربى، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر لها الأحد 19 مايو الجارى، وسط سعى وطموحات للتتويج باللقب الأفريقي.