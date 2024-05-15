نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حياة كريمة تطلق قافلة تنموية شاملة في قرى ابو النمرس بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اليوم الاربعاء، قافلة تنموية شاملة بالمشاركة مع جامعة القاهرة في قرية ميت شماس بمركز ابو النمرس التابع لمحافظة الجيزة، وذلك ضمن قوافل المبادرة التي تطلقها في كافة المناطق البعيدة عن تمركزات الخدمات بجميع أنحاء الجمهورية.

وتشمل المبادرة القافلة الطبية، وتضم ١٢ تخصصًا بين أسنان ورمد، باطنة، عظام، أطفال،و غيرها، ويتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان إلى جانب التعامل مع بعض الحالات التي تحتاج إلى علاج طويل المدى وأشمل عن طريق تحويلها إلى الجهة المناسبة ضمن بروتوكول المبادرة مع مستشفيات جامعة القاهرة.

ومن ضمن القافلة الشاملة ايضًا تقدم حياة كريمة عيادة بيطرية، تشمل كل ماله علاقة بخدمة المجتمع الزراعي، إلى جانب الكشف على المواشي وصرف العلاج بالمجان.

كما تشمل القافلة الشاملة، عقد ندوة توعوية وارشاد زراعي وتوعية السكان بمحاور عدة من بينها مخاطر الهجرة غير الشرعية والمخدرات وغيرها.

كما توقع القافلة اليوم استكتاب واختبارًا لمحو الأمية، بواسطة أعضاء بهيئة التدريس في جامعة القاهرة ووضع خطة لتنمية مهاراتهم ومحو أميتهم.

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