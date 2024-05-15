السفير المصري في مالابو يلتقي مع نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 02:25 مساءً - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، بنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية Teodoro Nguema Obiang Mangue، بحضور وزير الخارجية Simeón Oyono Esono Angué، لمناقشة عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية.

هذا، وقد أطلع السفير المصري نائب رئيس الجمهورية الاكواتوري على مستجدات تطور عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المتنوعة من بينها التعاون في المجال الصحي والدوائي، وبدء توافد الأطباء المصريين للعمل في المستشفيات في مالابو، والتعاون في المجال الزراعي، والمنح الدراسية والدورات التدريبية في مجالات متنوعة والتي تشهد زيادة المشاركة من جانب غينيا الاستوائية على مدار الفترة الماضية.

من جانبه، أكد نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية على الاعتزاز بتطور العلاقات مع مصر في ظل الزيارات المتتالية لمسئولي البلدين، والتحضير للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة، وكذلك التنسيق المتبادل بين مصر وغينيا الاستوائية في المحافل الدولية والإقليمية.

كما أشار نائب رئيس الجمهورية الاكواتوري إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في عدة مجالات، ومتابعتهم للتطورات التي تشهدها مصر خاصة في مجالات الطرق وتشييد المدن الجديدة، والرغبة في الاستفادة من تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب عن حرصهم كذلك على تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والتجارية والدوائية مع مصر خلال الفترة المقبلة.