وزارة العمل : ملتقى للسلامة والصحة المهنية واحتفال بعيد العمال بمطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 02:25 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح ، نظمت فعاليات ملتقى للسلامة والصحة المهنية بشركة خالدة للبترول بموقع سلام ، ودعوة عامة للعاملين والشركات والمقاولين لحضور الملتقى لنشر ثقافة السلامة بين العاملين ورفع مستوى الوعى ، وذلك بتحقيق أعلى معايير السلامة لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر ، فى إطار احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية وعيد العمال ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، كما جرى خلال الفعاليات تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركات تقديراً لجهودهم المتميزة والتى ساهمت فى إثراء العمل داخل الشركات الحضور وزيادة الإنتاجية ، يأتى ذلك فى ضوء سلسلة من اللقاءات التي نظمتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل ، والتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات واساليب السلامة للحفاظ على الأفراد والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، للحد من الإصابات والوقاية من حدوثها ، بما يؤثر على زيادة الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج فى ظل الجمهورية الجديدة ..

وأوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن ذلك الملتقى يأتى تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وتنفيذاً لتوجيهات للمديريات بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق أساليبها للحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت كلمة ألقاها مدير عام السلامة بشركة خالدة نوه فيها لتعريف الخطر والإخلاء والترحيب بالحضور، وكلمة للمهندس مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية نقل من خلالها الشكر والتقدير من وزير العمل إلى عمال مصر الأوفياء فى عيدهم (عيد العمال) وهو عيد جميع المصريين ، وأكد خلال كلمته بأن عمال مصر هم ركيزة البناء والتنمية ووجه الشكر لكل يد تبني و تنتج وتصنع وتحمى ، كما أكد على أن عمال مصر عليهم ٍمسؤلية كبيرة لرفعة هذا الوطن ، وأن الأحتفال باليوم العالمى للسلامة يدل على حرص القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق العاملين ٍوتوفير بيئة عمل أمنة وفقاً لأعلى المعايير الدولية .

وأشار مدير المديرية إلى أن الفعاليات تضمنت أيضاً إلقاء كلمة من السيد/ ألان بريان (الممثل لشركة أباتشي الأمريكية والتي أعرب فيها عن شكره وتقديره للدولة المصرية وعمالها وغير المصريين وأشاد برعايتها لهم ،كما تطرقت ربيعة عادل مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب مطروح للحديث عن اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية ، وفي ختام الفعاليات جرى تكريم عدداً من عمال الشركات وهم : المهندس بهاء مصطفى عبدالرحيم غنيم ، وجمال عطيه السيد (شركة خالدة) ، وأحمد إبراهيم عبدالعال (شركة هاليبرتون) ، ياسر سيد أمين (شركة سابسكو) ، ومحمد عبدالحميد شاهين (شركة ويزرفورد) ، وبكر سعيد محمد (الشركة المصرية للإنشاءات) ، وطارق محمد عبدالعزيز (سائق –إدارة النقل ).