السفير المصري في أثينا يلتقي وزير الطاقة والبيئة اليوناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 02:25 مساءً - التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، مع السيد "Theodoros Skylakakis" وزير الطاقة والبيئة اليوناني، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون في قطاع الطاقة والربط الكهربائي بين البلدين بما يسهم في تعزيز الدور المحوري للبلدين لضمان أمن الطاقة في المنطقة.

هذا، وقد شهد اللقاء أيضاً مناقشة الجهود الراهنة المبذولة من قبل مصر واليونان للإسراع فى بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين "GREGY"، والذي يعد أول مشروع يربط بين أفريقيا وأوروبا لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة، المتولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة إلى السوق اليونانية، ومنها أيضاً إلى عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى، خاصة بعد موافقة الاتحاد الأوروبي مؤخراً على وضع المشروع على قائمة المشروعات ذات المنفعة المشتركة للاتحاد الأوروبي.

كما تم كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليونان في مجال حماية البيئة ومكافحة التداعيات ذات الصلة بتغير المناخ، وخاصة التعاون لمواجهة ما ينتج عن تغير المناخ من تحديات على دول منطقة المتوسط والتي تنعكس في جانب منها في عدد من الظواهر الطبيعية المؤثرة مثل الفيضانات وحرائق الغابات التي شهدتها اليونان خلال الأعوام الماضية.

وقد حرص السفير عمر عامر خلال اللقاء كذلك على توجيه الدعوة لوزير الطاقة لحضور مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي المشترك للترويج للاستثمار في السوق المصري، والذي تستضيفه مصر يومي ٢٩ و٣٠ يونيو ٢٠٢٤، مؤكداً على تطلع مصر لمشاركة يونانية كبيرة وفاعلة في هذا المؤتمر، خاصة من قبل قطاعات الأعمال المعنية بالطاقة والبيئة، في ضوء أهمية هذه القطاعات في المناخ الاقتصادي الإقليمي والعالمي حالياً.