وزارة العمل : ندوة للتوعية لفريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة حول كيفية التعامل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 02:25 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة نظمت من خلال الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ، ندوة للتوعية بحضور أعضاء فريق الإخلاء والازمات بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعددهم 40 عضو ، من العاملين بإدارات الوزارة المختلفة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ، وذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل ، بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات ، فى آداء مهامها المنوطة بها طبقاً لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، فيما يخص مرحلة : ما قبل حدوث الازمة ( التنبؤ والتخطيط ) ، من حيث التنبؤ بالأزمات والكوارث المحتمل حدوثها ، وإعداد الخطط ورسم السيناريو المناسب لكل خطة لتجنب حدوث الأزمة ، والإستعداد للتعامل مع الأزمة بتدريب فريق العمل وصيانة المعدات ، وعقد ورش عمل تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوزارة فى مجال إدارة الأزمات و الكوارث ، وإنشاء وتطوير أليات أنظمة الإنذار المبكر كلما أمكن ذلك ، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالازمات والكوارث ..

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، ان الندوة تضمنت فعالياتها محاضرات علمية ، وعروض تقديمية ، قدمها نهاد عبد المعطى مدير عام الادارة العامة للازمات والكوارث ، وحسين رمضان باحث بالإدارة العامة ، والمهندس مدحت كمال باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، تناولت موضوعات : مفهوم الأزمات والكوارث ، وخطة الإخلاء والطوارئ بالمنشأة ، ودور فريق الإخلاء ، كما جرى الرد على كافة الإستفسارات المقدمة من الحضور ، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى ازمة طارئة وكيفية آداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل ، بمشاركة أعضاء من مكتب الوزير ، والإدارة العامة للأمن ، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، والإدارة المركزية للموارد البشرية ، والإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، والإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية ، والإدارة العامة للشؤون القانونية ، والإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وإدارة التعاقدات ..

ومن الجدير بالذكر ان من مهام إدارة الازمات فى أثناء الأزمة ( المواجهة والإحتواء ) ، إعداد الخطط الخاصة بمواجهة الازمات والمخاطر المختلفة على مستوى الوزارة وإعتمادها من قطاع الازمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ، وإعداد وتطوير وتنفيذ السيناريوهات الافتراضية على مختلف أنواع الازمات والكوارث والتدريب الميدانى عليها ، ومتابعة وتنفيذ توصيات وتكليفات اللجنة القومية لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر، التابعة لقطاع الازمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء ، والتواصل مع الجهات المعنية (مركز الازمات بوزراة الدفاع - قطاع الازمات والكوارث بمجلس الوزراء) ، وإعداد فريق عمل تطوعى من الزملاء العاملين بالديوان العام وذلك لمواجهة الازمات ، ومتابعة تنفيذ وتحديث نظام متكامل للإنذار المبكر بمبنى ديوان عام الوزارة وملحقاته ، وإعداد المنشورات والملصقات اللازمة للتعامل مع الازمات ..