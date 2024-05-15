في اليوم العالمي للأسرة.. «الحوار الوطني»: نواصل دورنا لتعزيز التماسك المجتمعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 02:26 مساءً - أكدت إدارة الحوار الوطني في اليوم العالمي للأسرة، أنه منذ اليوم الأول نجحت إدارة الحوار الوطني في تخصيص مساحات مشتركة ومناقشات هامة لقضايا الأسرة المصرية، والأحوال الشخصية ومسائل الوصاية وإدارة أموال القصر وتحديات المرأة المصرية عبر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»،: «نؤكد مواصلة دورنا لتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية حقوق الأسرة المصرية، وصون الهوية الوطنية».

وأضافت: «إننا على ثقة تامة بأن هذه الجهود ستثمر عن حلول واقعية وفعالة تُساهم في بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة».