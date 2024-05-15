نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، حملها الآن، بعدما أعلنت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية أخيرًا عن نتائج الشهادتين الإعدادية والابتدائية للعام 2024 برقم الجلوس، مما أثار انتباه العديد من الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الازهرية عبر بوابة الأزهر الشريف، حرصًا على تقديم كل ما يهم طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024:

من بين البحث المكثف عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، تم الكشف أخيرًا عن النتائج الجديدة لعام 2024، حيث أعلنت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عن هذه النتائج، مما أدى إلى تخفيف التوتر وزيادة الفرح بين الطلاب وأسرهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

للاطمئنان على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف: قم بزيارة بوابة الأزهر الشريف.

اختيار خدمات الأزهر الشريف: بمجرد الوصول إلى الموقع، اختر خدمات الأزهر الشريف.

اختيار نتائج الشهادات الأزهرية: بعد ذلك، اختر خيار نتائج الشهادات الأزهرية.

كتابة رقم جلوس الطالب: قم بإدخال رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

إدخال بيانات المعهد الأزهري: بعد ذلك، قم بإدخال بيانات المعهد الأزهري التابع للطالب.

الضغط على كلمة "عرض النتيجة": وفي النهاية، اضغط على كلمة "عرض النتيجة" وانتظر قليلًا حتى يتم عرض النتيجة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، حيث إنه نفس الموقع الذي يعرض النتيجتين.

محظورات على الطلاب داخل امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة.

- يحظر اصطحاب الطلاب لكتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة فى اللجنة.

امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

- ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذى المداد الأزرق فقط.

- يحظر استخدام أى قلم بلون آخر عدا الرصاص فى المسودات فقط.

- على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أى متعلقات داخل ورقة الإجابة.

- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع فى الإجابة.

- عدم تحرك أى طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة.

- اختفاء أى ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ.

- يتعرض الطالب الذى لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين.

- عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها.

- اختفاء أى صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ.

- ويتعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

- لا يسمح لأى طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة.

- يحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأى حال من الأحوال.

- فى حالة حدوث ذلك يتم عمل محضر إثبات حالة وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

- عدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة.

- التنبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات الصحيحة بصورة متكررة.

- على الطالب السؤال عن موعد امتحانه الشفهى الخاص به.

- عند امتحان الطالب المواد اللغات، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

- على الطالب كتابة رقم السؤال وإجابته فقط ولا يضيع الوقت فى كتابة رأس السؤال فى ورقة الإجابة.