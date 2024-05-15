جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في القاهرة الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد طلاب الشهادة الاعدادية لبدء الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية، حيث أعلنت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024، والتي تبدأ نهاية الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوع، ويختلف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 من محافظة لأخرى.

وتقدم بوابة “لفجر” في السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، في إطار تقديم كل ما يهم أبناؤنا الطلاب، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على سير الامتحانات أطلقت عدة تعليمات لطلاب الشهادة الاعدادية أثناء أداء امتحاناتهم.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024



حددت الخارطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، والتي تبدأ نهاية مايو الجاري، ولكن يختلف موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي من محافظة لأخرى.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

المادة اليوم امتحان مادة اللغة العربية والإملاء، والتربية الدينية يوم الخميس 16\5\2024. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم السبت 18\5\2024. امتحان مادة اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد 19\5\2024. امتحان مادة العلوم يوم الإثنين 20\5\20224. امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الفنية يوم الثلاثاء 21\5\2024. امتحان مادة الهندسة الأربعاء 22\5\2024.

جدول امتحانات ثالثة إعدادي 2024 الجيزة



امتحان اللغة العربية والخط: يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

امتحان الهندسة: يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024.

امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية: يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

امتحان العلوم والتربية الفنية: يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية: يوم الخميس مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية



امتحان اللغة العربية والخط والإملاء: يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

امتحان العلوم – امتحان التربية الفنية: يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

امتحان اللغة الأجنبية والتربية الرياضية: يوم الأثنين الموافق 20 مايو 2024.

امتحان الهندسة – امتحان التربية الدينية: يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

امتحان الجبر والإحصاء: يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

امتحان الدراسات الاجتماعية – امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

تعليمات للطلاب أثناء أداء امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024

ومن جانبه.. حذر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وضبط العملية الامتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات.

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

ويبلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بمدارس محافظة القاهرة عدد (٢٠٠١١٩) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ال٣٥ الموجودة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة