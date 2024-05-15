نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس في مصر: استقرار اليوم وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تشهد الأجواء استقرارًا عامًا على مختلف مناطق البلاد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على السواحل الشمالية.

وتسجل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى حاليًا 26 درجة مئوية.

توقعات الطقس غدًا



ومن جانبها، أشارت الأرصاد الجوية إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من غدًا الخميس 16 مايو 2024، مما يشير إلى بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة. ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة على مختلف مناطق البلاد.

تحذيرات وتنبيهات



وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.