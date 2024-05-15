جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انطلق العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يستعد الطلاب لامتحانات الثانوية العامة هي الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية، وتُعد بوابة الطلاب للالتحاق بالجامعات.

ويؤدي الطلاب امتحانات في المواد الدراسية الأساسية مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم. وبناءً على درجات الطلاب في هذه الامتحانات، يتم ترتيبهم وتحديد المجموع الذي سيؤهلهم للقبول في الجامعات والكليات المختلفة.

تُعد هذه الامتحانات من أهم محطات التعليم في مصر، وتحظى باهتمام كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم من وزارة التربية والتعليم

في الأيام القادمة سوف تنطلق في جمهورية مصر العربية امتحانات الثانوية العامة لكل الشعب سواء الشعبة العلمية سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو الشعبة الأدبية التي مقرر لها البدء في شهر يونيو القادم، وأطلقت وزارة التربية والتعليم مواعيد وجدول الامتحانات الخاصة بالشعبة العلمية علمي علوم والذي يتضح فيما يلي:

يوم الاثنين 10 يونيو 2024 التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 الاقتصاد والإحصاء يوم السبت 22 يونيو 2024 اللغة العربية يوم 25 يونيو 2024 اللغة الأجنبية الثانية يوم 29 يونيو 2024 الفيزياء يوم 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى يوم 6 يوليو 2024 الكيمياء يوم 10 يوليو 2024 الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم 17 يوليو 2024 الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضة من وزارة التربية والتعليم

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم في جمهورية مصر العربية أطلقت جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية فرع الرياضة والذي يتضح فيما يلي:

يوم الاثنين 10 يونيو 2024 التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الأربعاء 12 يونيو2024 امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم 22 يونيو2024 امتحان اللغة العربية يوم 25 يونيو2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم السبت 29 يونيو امتحان الفيزياء يوم 6 يوليو2024 امتحان الكيمياء يوم 10 يوليو2024 امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 13 يوليو2024 امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 17 يوليو2024 امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 20 يوليو2024 امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي من وزارة التربية والتعليم

في صدد عرض جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم من وزارة التربية والتعليم، سوف نعرض جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية والتي تتضح فيما يلي:

يوم الإثنين 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والوطنية يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق

أطلقت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب العلمية العلوم والرياضة والأدبية، والتي مقرر لها الانطلاق في بداية شهر يونيو القادم في كل أنحاء الدولة.

خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024 "من هـنــا القصة الكاملة".. ويترقب طلاب الثانوية العامة 2024 في كافة المحافظات، موعد اعتماد وإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 رسميًا، وذلك استعدادًا لقعد الامتحانات في يونيو المقبل.

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم اعتماد وإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للمدارس

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لكافة المدارس الثانوية بالمحافظات، عقب اعتماد وإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 رسميًا.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وأضافت الوزارة، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة في كافة المحافظات، الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 عقب إعلانها مباشرةً، من خلال الدخول على الرابط التالي: رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024