نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة تحويلات المصريين وجهود مصر في حل الأزمة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج والجهود المبذولة لحل الأزمة الفلسطينية.

مصر وجهود السلام في الشرق الأوسط



ركز رئيس الوزراء على الجهود المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء، مؤكدًا موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي



أشار مدبولي إلى التعاون المشترك بين مصر والأردن في مجالات متعددة، وجهود مصر في الساحة الدولية للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الفلسطينية، بما في ذلك الاتصالات مع الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية الدولية.

تنمية البنية التحتية وتطوير المشاريع

وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، تناول الاجتماع جهود تطوير البنية التحتية وافتتاح مشاريع تنموية جديدة، بما في ذلك تجديد المساجد وتطوير المناطق المحيطة بها، وافتتاح المناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات.

استقرار الاقتصاد وزيادة الثقة الدولية



وأكد رئيس الوزراء على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الثقة الدولية في البنك المركزي المصري، مع زيادة التحويلات النقدية من المصريين في الخارج وزيادة التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي.

**التحديات المستقبلية والتوجيهات الحكومية:**

وختم الدكتور مدبولي الاجتماع بالحديث عن التحديات المستقبلية وضرورة الاستمرار في سياسات التنمية المستدامة، وتنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة في متابعة المشاريع الكبرى وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.