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أحمد جودة - القاهرة - جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تُعد امتحانات الثانوية العامة في مصر ذات أهمية كبيرة للطلاب والمجتمع ككل، وذلك لعدة أسباب منها أنها البوابة إلى التعليم الجامعي، كما أن نتائج هذه الامتحانات هي المعيار الرئيسي للقبول في الجامعات والكليات المختلفة.

أهمية امتحانات الثانوية العامة



- بناءً على المجموع الذي يحصل عليه الطالب، يتم تحديد التخصص الجامعي المناسب له.

2. تحديد مستقبل الطالب الوظيفي:

- درجات الثانوية العامة لها تأثير كبير على فرص الطالب في الحصول على وظيفة مرموقة في المستقبل.

- العديد من الوظائف الحكومية والخاصة تشترط الحصول على درجات عالية في هذه الامتحانات.

3. الهوية الوطنية والاعتزاز بالبلد:

- نجاح الطلاب في هذه الامتحانات يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس جودة التعليم في مصر.

- النتائج المرتفعة للطلاب تُعزز من صورة مصر وتُشكل مصدر فخر للمجتمع.

4. تطوير مهارات الطلاب:

- الاستعداد لهذه الامتحانات يساعد الطلاب على تنمية مهارات التحصيل العلمي والتنظيم والانضباط.

- هذه المهارات تساعدهم على النجاح في مرحلتهم الجامعية والمهنية.

لذلك، تُعد هذه الامتحانات محطة حاسمة في مسار حياة الطلاب في مصر.

ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة، في البداية، امتحانات المواد خارج المجموع، ففي يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024



ووفقًا للجدول الرسمي، الذي حددته وزارة التربية والتعليم، تنطلق، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل، للمواد خارج المجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024، بداية من 22 يونيو فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

بينما في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

وتنطلق امتحانات المواد الاساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، واللغة الأجنبية الأولي يوم 2 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 لجميع الشُعب

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي رياضة



يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا، ويوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي



يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.