نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اعرف هتمتحن امتى؟".. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام وتنطلق امتحانات الثانوية العامة جميع الشعب للعام الدراسي 2023 -2024، فيما يبحث العديد من الآباء والأمهات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك بعد اعتماده من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يراعي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية موعد امتحانات الثانوية العامة جميع الشعب.

ويتضمن الجدول عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

امتحانات الثانوية العامة 2024

أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024



شدد الوزير على أن امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وسيتم مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

متى موعد امتحانات الثانوية العامة 2024؟

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى السبت 20 يوليو، على النحو التالي:



الاثنين 10 يونيو 2024 التربية الدينية + التربية الوطنية الأربعاء 12 يونيو 2024 الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك 2024

تبدأ إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى الخميس 20 من نفس الشهر، ويتم استكمال جدول الامتحانات بعد الإجازة كالتالي:

اليوم المادة السبت 22 يونيو 2024 اللغة العربية الثلاثاء 25 يونيو 2024 اللغة الأجنبية الثانية السبت 29 يونيو 2024 الفيزياء + التاريخ الثلاثاء 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى السبت 6 يوليو 2024 الكيمياء + الجغرافيا الأربعاء 10 يوليو 2024 لجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس والاجتماع السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة والمنطق السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

التعليم المصري يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتفاصيل مواعيد المواد