نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور| تنظيم قافلة بيطرية مجانية بأبوالنمرس في الجيزة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية بناحية قرية المنوات بمركز أبو النمرس، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة. وذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة وبالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة. وفيما يلى بيان بأعمال القافلة:- 1- رش عدد (500) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية. 2- تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان. 3- علاج عدد 108 رأس حيوان من الأمراض الباطنية. 4- علاج عدد (147) راس حيوان من الامراض التناسلية والعقم وكذلك الفحص المستقيمي. 5- أخد عدد (34) عينة دم لفحص مرض البروسيلا. 6- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (77) رأس ماشية. 7- علاج 1040 طائر للامراض البكتيرية. 8- عمل ندوات ارشادية عن اسباب مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها واهمية التأمين الصحي علي الماشية. IMG-20240515-WA0060 IMG-20240515-WA0058 IMG-20240515-WA0057 IMG-20240515-WA0055 IMG-20240515-WA0059 IMG-20240515-WA0053 IMG-20240515-WA0056 IMG-20240515-WA0052 IMG-20240515-WA0054