فتح شارعى وادى النيل والحجاز بعد تشغيل محطة المترو الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 04:28 مساءً - شهدت شوارع وادى النيل والحجاز انفراجة كبيرة للمرور بعد فتحها لحركة السيارات، وذلك بالتزامن مع أول يوم تشغيل لمحطة مترو وادى النيل، ضمن 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، وهم التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة جامعة القاهرة، وهى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي تقع بنطاق محافظة الجيزة بمناطق العجوزة والدقى والمهندسين وبولاق الدكرور.

ويبلغ طول الجزء الأخير المقرر تشغيله 7.1 كيلو مترات، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول)، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء.

ويشمل التشغيل 5 محطات 3 محطات نفقية هى (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق - ...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع .