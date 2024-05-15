حشود كبيرة فى الضفة الغربية إحياءً للذكرى الـ76 للنكبة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 05:34 مساءً - يحيي الفلسطينيون الذكرى 76 للنكبة هذا العام، في ظروف استثنائية، فى غزة والضفة الغربية، حيث اضطر نحو مليونى فلسطينى إلى النزوح المستمر بسبب الحرب أو تهديد المستوطنين، وشهدت الضفة الغربية نزول آلاف الفلسطينيين لإحياءء الذكرى 76 للنكبة هذا العام، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

ويمر اليوم 15 مايو الذكرى الـ76 للنكبة ، عندما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على الأراضى الفلسطينية، حيث بدأت جماعات يهودية مسلحة فى السيطرة على البلاد.

حشود كبيرة في الضفة الغربية إحياءً للذكرى الـ76 للنكبة#القاهرة_الإخبارية #تضامنا_مع_فلسطين#من_غزة_هنا_القاهرة pic.twitter.com/fptjEHhsVE— القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv)

ويسمى الفلسطينيين اليوم "يوم النكبة" والذى يعنى الكارثة الكبرى و هو اليوم الذى إغتصبت فيه حقوقهم و أراضيهم و وطنهم و حياتهم و كل ممتلكاتهم من قبل الجماعات المسلحة.

ويقوم الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 من خلال التظاهرات والاحتجاجات التى تعقد في جميع أنحاء العالم في ذكرى يوم النكبة لإحياء ذكرى أرواح الشهداء الفلسطينيين، و إعلان الحداد لما فقدوه من ارواح و حقوق و اراض و ممتلكات نتيجة للمجازر الإسرائيلية الممارسة ضدهم وتقديم الدعم للمقاومة التى يقوم بها الفلسطينيين من أجل الحرية و الإستقلال.

ويمر اليوم الأربعاء الذكرى ال76 لكارثة النكبة "يوم النكبة"، واليوم يجتمع الملايين في انحاء العالم لدعم الشعب الفلسطينى احتجاجاً على الاحتلال الاسرائيلي والمجازر التى يمارسها ضد الشعب الفلسطينى، وتذكيراً بان الشعب الفلسطيني ليس وحيداً.