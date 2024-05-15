نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم جمع "عار".. أسئلة حيرت طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بامتحان اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 في عدد من المحافظات، التي انطلقت اليوم الأربعاء على بعض الأسئلة المُحيرة للطلاب، على بعض الأسئلة التي عجز الطلاب عن الإجابة عليها.

فتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا، مرادف كلمة «معزل»، وتضمنت الاختيارات «مرتفع- معزول- محمي- مجاور»

كما تضمن امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، بمحافظة البحيرة جمع كلمة «عار»، ومن بين الاختيارات «أعيرة- أعيار-عراة-عريان».، وسؤال آخر أثار دهشة الطلاب وهو مفرد كلمة العقد، ومن بين الاختيارات «عقدة- عقيدة –عُقد- عقادة».

و طالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمراعاة الطلاب في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية والبعد عن الأسئلة المُعقدة التي تحتمل أكثر من إجابة في الاختيارات المتاحة.

وعلى الفور، أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، توجيهات للمديريات التعليمية، بضرورة مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

ووجه الوزير بأن تكون أسئلة الامتحانات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، فضلا عن التدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.