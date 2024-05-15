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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya جميع الشعب مباشـر الآن في محافظة الإسكندرية

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024، وذلك بعد اجتماعه مع اتحاد طلاب مصر في 4 مارس 2024. ويهتم طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، كباقي طلاب مصر، بمعرفة تفاصيل هذا الجدول ومواعيد الامتحانات الدقيقة، نظرًا لأهمية هذه الامتحانات في مسيرتهم التعليمية.

ويوفر جدول الامتحانات المعتمد فرصة كافية للطلاب للمراجعة والاستعداد لكل مادة على حدة، مما يُساعدهم على تحسين أدائهم وتقليل التوتر المصاحب لفترة الامتحانات. كما تضمن الوزارة سير الامتحانات في جو من الراحة والهدوء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الدور الأول لعام 2024 في الإسكندرية.

جدول الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024 اليوم التاريخ التوقيت الزمن المادة الشعبة الاثنين 10-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف التربية الدينية العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف التربية الوطنية العامة الأربعاء 12-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف الاقتصاد العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف الإحصاء العامة إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024 السبت 22-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة العربية العامة الثلاثاء 25-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان اللغة الأجنبية الثانية العامة السبت 29-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفيزياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات التاريخ الأدبية الثلاثاء 2-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة الأجنبية الأولى العامة السبت 6-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الكيمياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجغرافيا الأدبية الأربعاء 10-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجيولوجيا والعلوم البيئية العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الجبر والهندسة الفراغية الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات علم النفس والاجتماع الأدبية السبت 13-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان التفاضل والتكامل الرياضيات الأربعاء 17-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الأحياء العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الإستاتيكا الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفلسفة والمنطق الأدبية السبت 20-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الديناميكا الرياضيات

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

للطلاب الراغبين في الحصول على أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للعام 2024، يُمكنكم الاستعلام عنها بكل سهولة عقب إصدارها رسميًا من وزارة التربية والتعليم. اتبعوا الإرشادات الآتية للتعرف على رقم الجلوس الخاص بكم:

1. قوموا بزيارة البوابة الإلكترونية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم أو انقروا ** هنا ** للوصول المباشر.

2. أدخلوا البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بكم.

3. بعد الدخول إلى النظام، انقروا على خيار الاستعلام عن رقم الجلوس، والذي سيتم تفعيله بمجرد الإعلان الرسمي عن الأرقام.

4. سيتم عرض رقم الجلوس الخاص بكم وموقع لجنة الامتحان.

وفي حالة عدم امتلاككم للبريد الإلكتروني المدرسي، يُمكنكم إنشاء واحد بكل يسر وفق الخطوات التالية:

1. انتقلوا إلى بوابة إنشاء الحساب الموحد بالنقر ** هنا **.

2. اختاروا خيار إنشاء حساب جديد.

3. انقروا على خيار حساب الطالب.

4. قوموا بإدخال الرقم القومي وكود الطالب الخاص بكم.

5. اضغطوا على زر التحقق من البيانات.

6. بعد التأكد من صحة البيانات، اضغطوا على خيار إنشاء الحساب وانتظروا استلام كود التأكيد عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

7. أدخلوا الكود المُرسل لكم.

نصائح لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

وننصح طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية باتباع النصائح التالية للاستعداد الجيد للامتحانات: