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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya جميع الشعب مباشـر الآن في محافظة الإسكندرية
اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024، وذلك بعد اجتماعه مع اتحاد طلاب مصر في 4 مارس 2024. ويهتم طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، كباقي طلاب مصر، بمعرفة تفاصيل هذا الجدول ومواعيد الامتحانات الدقيقة، نظرًا لأهمية هذه الامتحانات في مسيرتهم التعليمية.
ويوفر جدول الامتحانات المعتمد فرصة كافية للطلاب للمراجعة والاستعداد لكل مادة على حدة، مما يُساعدهم على تحسين أدائهم وتقليل التوتر المصاحب لفترة الامتحانات. كما تضمن الوزارة سير الامتحانات في جو من الراحة والهدوء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.
وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الدور الأول لعام 2024 في الإسكندرية.
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024
|
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024
|
اليوم
|
التاريخ
|
التوقيت
|
الزمن
|
المادة
|
الشعبة
|
الاثنين
|
10-6-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا
|
ساعة ونصف
|
التربية الدينية
|
العامة
|
من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً
|
ساعة ونصف
|
التربية الوطنية
|
العامة
|
الأربعاء
|
12-6-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا
|
ساعة ونصف
|
الاقتصاد
|
العامة
|
من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً
|
ساعة ونصف
|
الإحصاء
|
العامة
|
إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024
|
السبت
|
22-6-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
اللغة العربية
|
العامة
|
الثلاثاء
|
25-6-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
|
ساعتان
|
اللغة الأجنبية الثانية
|
العامة
|
السبت
|
29-6-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
الفيزياء
|
العلوم والرياضيات
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
التاريخ
|
الأدبية
|
الثلاثاء
|
2-7-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
اللغة الأجنبية الأولى
|
العامة
|
السبت
|
6-7-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
الكيمياء
|
العلوم والرياضيات
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
الجغرافيا
|
الأدبية
|
الأربعاء
|
10-7-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
الجيولوجيا والعلوم البيئية
|
العلوم
|
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
|
ساعتان
|
الجبر والهندسة الفراغية
|
الرياضيات
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
علم النفس والاجتماع
|
الأدبية
|
السبت
|
13-7-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
|
ساعتان
|
التفاضل والتكامل
|
الرياضيات
|
الأربعاء
|
17-7-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
الأحياء
|
العلوم
|
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
|
ساعتان
|
الإستاتيكا
|
الرياضيات
|
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
|
ثلاث ساعات
|
الفلسفة والمنطق
|
الأدبية
|
السبت
|
20-7-2024
|
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
|
ساعتان
|
الديناميكا
|
الرياضيات
أرقام جلوس الثانوية العامة 2024
للطلاب الراغبين في الحصول على أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للعام 2024، يُمكنكم الاستعلام عنها بكل سهولة عقب إصدارها رسميًا من وزارة التربية والتعليم. اتبعوا الإرشادات الآتية للتعرف على رقم الجلوس الخاص بكم:
1. قوموا بزيارة البوابة الإلكترونية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم أو انقروا **هنا** للوصول المباشر.
2. أدخلوا البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بكم.
3. بعد الدخول إلى النظام، انقروا على خيار الاستعلام عن رقم الجلوس، والذي سيتم تفعيله بمجرد الإعلان الرسمي عن الأرقام.
4. سيتم عرض رقم الجلوس الخاص بكم وموقع لجنة الامتحان.
وفي حالة عدم امتلاككم للبريد الإلكتروني المدرسي، يُمكنكم إنشاء واحد بكل يسر وفق الخطوات التالية:
1. انتقلوا إلى بوابة إنشاء الحساب الموحد بالنقر **هنا**.
2. اختاروا خيار إنشاء حساب جديد.
3. انقروا على خيار حساب الطالب.
4. قوموا بإدخال الرقم القومي وكود الطالب الخاص بكم.
5. اضغطوا على زر التحقق من البيانات.
6. بعد التأكد من صحة البيانات، اضغطوا على خيار إنشاء الحساب وانتظروا استلام كود التأكيد عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.
7. أدخلوا الكود المُرسل لكم.
نصائح لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية
وننصح طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية باتباع النصائح التالية للاستعداد الجيد للامتحانات:
- تنظيم الوقت: يجب على الطلاب تنظيم وقتهم بشكل فعال، وتخصيص ساعات كافية للمراجعة لكل مادة.
- وضع خطة مراجعة: ينصح بوضع خطة مراجعة شاملة تتضمن جميع المواد الدراسية، مع تحديد الأهداف التي يرغب الطالب في تحقيقها في كل مادة.
- حل الامتحانات النموذجية: تُساعد حل الامتحانات النموذجية على التعرف على صيغة الامتحان وطريقة توزيع الدرجات، وتدريب الطالب على مهارات حل الأسئلة.
- مراجعة المراجعات: ينصح بمراجعة المراجعات النهائية التي تم إعدادها من قبل المعلمين أو من خلال مراكز الدروس الخصوصية.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم: يجب على الطلاب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال فترة الامتحانات، للحفاظ على التركيز والانتباه.
- تناول طعام صحي: ينصح بتناول طعام صحي ومتوازن خلال فترة الامتحانات، لتوفير الطاقة اللازمة للجسم والعقل.
- التحلي بالثقة بالنفس: يجب على الطلاب التحلي بالثقة بالنفس والإيمان بقدراتهم على النجاح، مع التوكل على الله تعالى.
مع تمنياتنا لجميع طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية بدوام التوفيق والنجاح!