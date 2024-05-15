نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس بأبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس بمركز ومدينة أبو النمرس.

وذلك في اطار تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين واجراء القوافل الطبية العلاجية بقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

واشارت نائب المحافظ ان القافلة تمت بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة جامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان وضمت ١٢ تخصص طبي (باطنة، جراحة عامة، علاج طبيعي، رمد، انف واذن حنجرة، اسنان، عظام، اطفال، نساء، تحاليل ) بالإضافة إلى صرف الادوية بالمجان للحالات المرضية وتحويل الحالات التي بحاجه إلى رعاية صحية إلى المستشفيات.

واوضحت نائب المحافظ ان القافلة قدمت أيضا خدماتها البيطرية للمربين حيث تم الكشف البيطري والارشاد الزراعي من خلال الأطباء البيطرين والمتخصصين إلى جانب إجراء ندوات توعوية عن مخاطر الادمان والهجرة غير الشرعية من خلال صندوق مكافحة الادمان وإجراء اختبارات محو الامية وطلبات استكتاب لمواطني القرية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، حامد سلامة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس والدكتور احمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة وممثلي جامعة القاهرة.

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