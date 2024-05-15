نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: تشغيل مترو الخط الثالث بالكامل رسميا أمام الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث (3C).

ويبلغ طول هذا الجزء 7.1 كلم ويمتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ويضم الجزء 5 محطات: 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة LRT.

وأكد الفريق كامل الوزير، استمرار المتابعة الدقيقة للحركة من خلال غرف التحكم المركزي وتواجد قيادات ومسئولو المرفق داخل المحطات لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وقال: بعد التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأخير من الخط الثالث مع صباح اليوم يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة.

وشدد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة ممثلة في وزارة النقل لاستكمال شبكة مترو الأنفاق في إطار خطة إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لخطوط مترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.