نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تحتفل بيوم التفوق وتكرم المتميزين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، فعاليات يوم التفوق والمعرض الفني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور الدكتورة حنان محمد علي القائم بعمل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ووكلاء الكلية، والطلاب المكرمين.

وتضمن اليوم عدة فعاليات منها تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا تقديرًا لجهودهم وتميزهم العلمي، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية تنمية المهارات المختلفة للطلاب، وذلك إلى جانب افتتاح المعرض الفني الذي ضم أعمالًا فنية إبداعية للطلاب تعكس مهاراتهم الفنية ومواهبهم المتميزة.

وألقى الدكتور أحمد رجب كلمة هنأ فيها الطلاب المكرمين على تفوقهم وإبداعهم، مؤكدًا على دور جامعة القاهرة في دعم الطلاب وتوفير البيئة الملائمة لهم للتفوق والتميز في مختلف المجالات.

وأعربت الدكتورة حنان محمد علي، عن سعادتها بتكريم الطلاب المتميزين، مشيدة بجهودهم وإبداعاتهم، ودعتهم إلى مواصلة التميز والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.