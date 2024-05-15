رئيس جامعة أسوان يشهد اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة مشروع الخطة والموازنة

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور سامي هاشم، رئيس جامعة أسوان، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الخطة والموازنة المالية لجامعة أسوان ومستشفياتها الجامعية.

حضر الاجتماع العديد من الشخصيات البارزة في المجال التعليمي، بما في ذلك الدكتورة ماجدة بكري والدكتورة مني عبدالعاطي وكيلي اللجنة، وكان الوفد الجامعي من جامعة أسوان يتألف من الدكتور أيمن عثمان والدكتور لؤي سعدالدين والدكتور محمد صلاح والدكتور هشام جمال والدكتور محمد زكريا والأستاذ خالد عسران والأستاذ عمر عبدالحليم والأستاذ أحمد أبوزيد والأستاذ عباس حسن والأستاذ أحمد يسن.

أشاد الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، وأكد أن الخطة للعام المالي 2025/2024 تعكس رؤية جامعة أسوان في تحقيق دورها الرائد في مجالات التعليم والبحث العلمي وتطوير مستشفياتها الجامعية من أجل تنفيذ مشروعات التطوير الهامة.

وتحدث الدكتور عثمان عن ضرورة تقنين أوضاع العمالة اليومية غير المنتظمة في جامعة أسوان ومستشفياتها الجامعية، حيث أشار إلى أهمية وجودهم في ظل توقف التعيينات وانتقال العديد من العاملين إلى سن التقاعد،وقد تم التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقنين أوضاعهم واستغلال قدراتهم الهامة، وطالب رئيس اللجنة بدعم هذا المطلب العادل الذي يتعلق بقطاع واسع من العاملين وأسرهم.

هذا وقد انضمت في هذا المطلب العادل النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة والتي أشادت في كلمتها بمحافظة اسوان مؤكدة دعمها الكامل في كل طلبات جامعة أسوان ومستشفياتها الجامعية من أجل دعم ملف السياحة في هذه المحافظة العزيزة علي قلوب كل المصريين.