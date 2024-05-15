القاهرة الإخبارية تتصدر تريند «X» بعد حصولها على جائزة التميز الإعلامي العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 07:29 مساءً - تصدرت "القاهرة الإخبارية" تريند "X" في مصر بعد حصولها على جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024.

وقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالص التهنئة لقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني، ويتم تسليم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز التي ستعقد على هامش أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها في مملكة البحرين خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري.

التقرير الفائز بالجائزة" الولد والعصفور" يتناول قصة إنسانية رفيعة المستوى عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله، ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة.