قصواء الخلالي: فوز القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي فخر لكل مهني مصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 07:29 مساءً - حرصت الإعلامية قصواء الخلالي، على التعليق على فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 بعد منافسة شرسة مع قنوات إقليمية وعربية، وهو ما يظهر الجهد الكبير المبذول في تغطيات القناة على مدار الساعة منذ انطلاقها أكتوبر 2022.

وكتبت قصواء الخلالي بوست عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك كالآتي "فازت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلام المصري برمّته، بجائزة؛ بذلت قناة القاهرة الإخبارية وفريقها المقاتل بقيادة الزميل أحمد الطاهري، جهدًا مضنيًا، مدعومًا بالمؤسسة، حتى استحقّوها عن جدارة، جائزة "التميز الإعلامي العربي" لعام 2024 خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة، حيث تم تقييم قناتنا الإقليمية الدولية "القاهرة الإخبارية"؛ بأنها الأكثر تميزًا في الوطن العربي هذا العام، لتصبح "جائزة القاهرة الإخبارية"؛ والتي كانت المصدر الأبرز لأهم الأخبار في مهنتنا مؤخرًا، جائزةً يفتخر بها كُل مِهني مصري".

وأضافت الخلالي في البوست: "وفي مثل هذا، ليس شرطًا أن تُشاهدها كلّ صباح مُتلهّفًا، أو أن تلقى إشادتك المُتكررة، لكنها يكفي أن تؤدّي مُهمتها بهذه الجدارة في أمن مصر وإقليمها القومي؛ على خط المعركة الإعلاميّة الدوليّة الأخطر في العقود الأخيرة، فالحمد لله الذي وفقّ وطننا ورجاله لهذا، وجزيل الشكر لمن قرر، وخطط، ونفذ؛ حتى تم إطلاقُها في أكتوبر 2022، مُستشرفًا أن المستقبل مُلبّد بالغيوم السياسية والعسكرية، وأن مصر بحاجة لأن يصدح صوت إرادتها الصامدة، وقرارها الحكيم، وإعلامها المسئول؛ ليُنقل عنه عالميًّا، قبل أن يخذل العالم "فلسطين"، مُنافسًا، مُزاحمًا، مُتقدّمًا أحيانًا، ومُقدّمًا بموضوعية ومسئولية وشمول، مصلحةَ مصر، وأشقائها العرب؛ على طاولة الكلمة الدوليّة المُسيسة، منتصرًّا لقضايا مصر وإنسانيتها ودعمها للجوار، ومُنتقيًا شعار القناة الذي أثبتت الأيام صحته ودقّته؛ أن بحقّ القاهرة عاصمة الخبر.".