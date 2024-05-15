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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: تعليمات هامة حول البابل شيت ..جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya

عاجل: تعليمات هامة حول البابل شيت..جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya..صدر الإعلان الرسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، حيث أقرّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول بعد التشاور مع اتحاد طلاب مصر في الرابع من مارس ويترقب طلاب الثانوية العامة في أنحاء البلاد، التفاصيل الدقيقة للجدول ومواعيد الامتحانات، نظرًا لأهمية هذه الاختبارات في تحديد مسارهم الأكاديمي المستقبلي. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية الجدول الرسمي للامتحانات للدور الأول للعام الدراسي 2024.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الدور الأول لعام 2024.

جدول الثانوية العامة 2024

تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة 2024 من وزارة التربية والتعليم:

حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سير امتحانات الثانوية العامة 2024 بكل دقة ونظام، أصدرت تعليمات محددة للطلاب لضمان سير الامتحانات بسلاسة ووضوح، وتشمل هذه التعليمات ما يلي:

أوراق الإجابة:

المواد غير المضافة للمجموع: لا تتضمن هذه المواد أي أسئلة مقالية.

يحصل الطالب على ورقة إجابة واحدة فقط وهي "البابل شيت".

ورقة البابل شيت: تتضمن خانة لغة الاختبار، والتي يجب على الطالب تحديد اللغة التي يدرس بها المواد المترجمة (الإنجليزية أو الفرنسية).

يسمح للطالب في مدارس اللغات بالإجابة على الأسئلة المقالية باللغة العربية.

كتابة البيانات:

رقم الجلوس:

يجب كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح كما هو مدون في بطاقة رقم الجلوس.

لا يكفي كتابة الرقم فقط دون تظليله.

القلم:

يجب استخدام القلم الجاف فقط في كتابة البيانات والإجابة على الأسئلة.

يمنع استخدام القلم الرصاص أو أي نوع آخر من الأقلام.

الإجابة على الأسئلة:

المساحة المخصصة:

لا يجوز للطالب تجاوز المساحة المخصصة للإجابة على أي سؤال مقالي.

يجب كتابة الإجابة في المساحة المخصصة لها فقط، مع عدم كتابة أي شيء على ظهر ورقة الإجابة أو في كراسة الأسئلة.

الإجابة المقالية:

يجب كتابة الإجابة على السؤال المقالي بشكل واضح ومباشر.

يُمنع الإجابة بالنقاط أو استخدام الشفرات.

البابل شيت:

يتم تظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة في الأسئلة متعددة الخيارات.

تظليل دائرتين يعني عدم حصول الطالب على أي درجة في السؤال.

لا يُعتد بأي تظليل خاطئ أو غير مكتمل.

يُمنع استخدام الكوريكتور في مسح أي إجابة.

يمكن للطالب كتابة علامة × على الإجابة التي يرغب في إلغائها وتظليل دائرة أخرى.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024