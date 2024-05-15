نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد بيت شباب 15 مايو لاستقبال طلاب غزة بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتوجيهات من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بيت شباب 15 مايو للوقوف على تجهيزاته لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بمعاهد غزة المتواجدين بمصر.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة تجهيز جميع احتياجات بيت الشباب اليوم لاستقبالها غدا الطلاب، موضحا أنهم يحظون باهتمام فضيلة الإمام الأكبر، كما حرص فضيلته على تجهيز برنامج ترفيهي للطلاب، فضلا على تجهيز معلمين لهم في جميع المواد لشرح مالم يستوعبه الطلاب ومراجعة ما ذاكروه.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي من طلاب معاهد غزة، المتواجدين في مصر، في بيت شباب ١٥ مايو التابع للأزهر، لتوفير الإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات، حرصا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم.