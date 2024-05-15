نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وفاة وزير النقل السابق هشام عرفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور حماد عبد الله حماد، عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، عن وفاة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق.



وقال: "توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق العزيز، المغفور له بإذن الله، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق. ندعو له بالمغفرة والرحمة والقبول مع الصديقين والصالحين والشهداء."



وأضاف: "كان أخًا عزيزًا وصديقًا وفيًا، ورجلًا من أعز الرجال وأصدقهم. الله يرحمك يا غالي ويا أعز الناس."

وأعلن عن موعد الجنازة، قائلًا: "ستقام صلاة الجنازة بعد ظهر الغد، الخميس 16 مايو 2024، في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها."



وكتب خالد عرفات، نجل الدكتور هشام عرفات، نعيًا لوالده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "توفي إلى رحمة الله والدي وحبيبي الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي، وزير النقل السابق. ستقام صلاة الجنازة غدًا الخميس عقب صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، وستتم الدفنة في مقابر العائلة."



وأضاف: "اللهم ثبته عند السؤال واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم طهره من ذنوبه كما يُطهر الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعله من عتقائك من النار. يا رب ارحمه واغفر له واعف عنه وأدخله جناتك العليا يا أرحم الراحمين."