رئيس هيئة الأنفاق: الرحلة من المهندسين إلى الأهرام تستغرق 20 دقيقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 09:31 مساءً - كشف المهندس طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل التشغيل التجريبي لـ 5 محطات مترو جديدة ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو في منطقة الجيزة، وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين بعد افتتاح المحطات الجديدة للمترو.

اعتذار لجميع المواطنين الذين تضرروا أثناء فترة التنفيذ

وقال المهندس طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد: نعتذر لجميع المواطنين الذين تضرروا من المشروع أثناء فترة التنفيذ خلال السنوات الماضية، ولاحظنا أن عدد الركاب في محطة جامعة القاهرة اليوم كبير جدا، والمحطات الجديدة سهلت على طلاب الجامعة الكثير من الوقت.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم البدء من محطة التوفيقة ثم وادي النيل مرورا بجامعة الدول العربية ثم محطة بولاق الدكرور التي تخدم منطقة مهمة جدا، وصولا إلى محطة جامعة القاهرة.

وتابع المهندس طارق جويلي، أن الخمس محطات الجديدة التي تم تشغيلهم للركاب اليوم يخدمون مناطق سكانية عالية جدا، وكان لدينا حدود قصوى لاختيار مواقع هذه المحطات، والمسافة بين المحطة والأخرى 1200 م، لذا فهذه المحطات تعتبر قريبة من بعض.

وأكمل رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عند استقلال المترو من منطقة المهندسين إلى الأهرام يتم قطع هذه المسافة في غضون 20 دقيقة على الأكثر، والتي تتضمن 20 محطة.