منال الآغا لـ السفيرة عزيزة: المرأة الفلسطينية تعرضت لأبشع نكبة فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 09:32 مساءً - أحيا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة ذكرى النكبة الفلسطينية عام 48، وقالت منال الأغا رئيس الاتحاد:"فى ذكرى النكبة نقول النكبة مستمرة والصمود والنضال مستمر، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تعرضت لأبشع نكبة فى العالم، وهى نكبة الاحتلال عام 48، والتى اقتلعت أكثر من 80 ألف من شعبنا من مدن وقراه وتم تهجيرهم فى كل أنحاء العالم".

وأضافت منال الأغا خلال لقاء كاميرا برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن فلسطين فى قلبنا ووجدانا وفى عاداتنا وتقاليدنا وملابسنا ولم ننساها".

ولفتت وسام الريس أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة، إلى أن صفات المرأة الفلسطينية تم نقلها عن كطريق وسائل الإعلام، حيث وجدنا الصمود الأسطورى لها فى وجه الاحتلال، ومحاولات للعيش وخلق الحياة من لا شئ، وتقوم بدور الرجل لحماية الأسر والعائلة ودور المرأة التت تضلل على أسرتها وبيتها وتوفير الطعام والشراب ورعاية الأطفال وحمايتهم من المخاطر".