محمد شردي عن فوز القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الاعلامي: استطاعت بدعم الشركة المتحدة تقديم صحافة وإعلام مهني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 09:32 مساءً - أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بفوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي، قائلا: "تفوز بجائزة وهي لسه قناة وليدة وخلال أشهر أثبتت أنها اتولدت ودخلت الامتحان تاني يوم لتصبح وسط قنوات عندها امكانيات قدها 20 مرة".

وأضاف محمد شردي، خلال تعليق ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن القاهرة الإخبارية استطاعت بدعم الشركة المتحدة أن تقدم صحافة وإعلام مهني وليس لها علاقة بأحد وتقدم الخبر والمعلومة من أرض الواقع ومراسليها يتعرضوا للضرب والاستشهاد ويُنقَل عنها في العالم، مؤكدا أن هذه الجائزة هي بداية الجوائز التي ستحصدها الفترة القادمة.

وأعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.