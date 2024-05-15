بيراميدز يهزم سيراميكا 2-1 ويعزز صدارته للدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 09:32 مساءً - حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 32 بعد تمريرة من رمضان صبحي إلى مهند لاشين الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ليتابعها مايلي داخل الشباك، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول أضاف ماييلي الهدف الثاني، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المضاف لهذا الشوط تمكن محمد عادل من تقليص الفارق وتسجيل هدف أول لسيراميكا، فيما ألغى الحكم هدف ثان لسيراميكا فى الشوط الثانى منعه من التعادل

بهذه النتيجة يسيطر بيراميدز على المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 47 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: شريف إكرامي، والدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، وفي الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي، والهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - مروان حمدي".

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي، وفي الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - صامويل أمادي، وفي الهجوم: احمد ياسر ريان".

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "كوكو - خالد صبحي - سعد سمير - احمد بلحاج - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - نور علاء - مروان عثمان".