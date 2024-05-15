نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تستكمل حملة رعاية الأشخاص بلا مأوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكملت محافظة الجيزة وبالتعاون مع مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان حملة لتمشيط شوارع حى إمبابة لتقديم الرعاية للأشخاص بلا مأوى.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لكافة الفئات.

وأشارت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الحملة شملت شوارع النيل، الوحدة، البوهى بحي إمبابة وتأتي انطلاقا من التعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومؤسسة معانا لإنقاذ إنسان واستكمالا للحملات التي تم تنفيذها خلال الفترات الماضية.

وأضافت نائب المحافظ إلى أن الحملة تضمنت البحث عن الأشخاص بلا مأوى وتلقى البلاغات والاستغاثات من المواطنين فى هذا الشأن والتى نجحت فى التعامل مع ١٨ حالة لبحث متطلبات كل منها واستضافة الحالات المستحقة بالمؤسسة.

وتوجهت نائب المحافظ بالشكر لجميع المشاركين بالحملة من مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان مشيرة إلى أن المحافظة ستواصل تعاونها مع المؤسسة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من المشردين بنطاق المحافظة.

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