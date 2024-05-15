لجنة "مستقبل الصحافة" تناقش آليات تطوير المهنة استعدادًا للمؤتمر العام

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة "مستقبل الصحافة"، المنبثقة عن اللجان الرئيسية للمؤتمر العام السادس للصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعها التحضيري من أجل مناقشة التحديات التي تواجه المهنة، فضلًا عن مقترحات أعضاءها حول آليات تطوير المحتوى الصحفي.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية لتدريب وتأهيل الصحفيين طبقًا لحاجات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المحتوى بحيث يعتمد على التحليلات وما وراء الخبر.

وأشاروا إلى أن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك تبدأ من توفير المؤسسات الصحفية الإمكانات المادية لتطوير مهارات الصحفيين، إلى جانب عقد شراكات مع الوكالات الدولية لإجراء معايشة وتطبيقها على المحتوى الصحفي المصري.

وقال المتحدثون إن هناك حاجة ضرورية لتعديل الدراسات الأكاديمية في كليات الإعلام بعيدًا عن المناهج النمطية للتتناسب مع سوق العمل، لافتين إلى أن هناك انفصال تام ما بين الجامعات والواقع الصحفي.

يأتي ذلك فيما تواصل نقابة الصحفيين استعداداتها لتنظيم المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها.

ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

ومن المقرر عقد المؤتمر في يونيو المقبل، ليأتي متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفي.

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