وزير الصحة يستقبل ممثلي مجموعة شركات medin الإماراتية لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ممثلي مجموعة شركات medin الإماراتية وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون المشترك، ومتابعة مشروع تطوير وتشغيل أقسام الأشعه بمعهد ناصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ياتى هذا الاجتماع في إطار استيراتيجية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تعريفي لمجموعة شركات medin الإماراتية، كونها من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار وإداره الخدمات والمرافق الصحيه، وقامت بتوريد وتركيب أجهزة طبية لأكثر من 500 منشأة طبية ومستشفى في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفًا أن الوزير اطلع على تجارب المستشفيات في دولة الإمارات المتحده من حيث تطوير أجهزة الأشعه، وطرق حجز مواعيد الأشعة إلكترونيًا، وسرعة تقديم الخدمة للمرضى، وتدريب الأطقم الطبية على أحدث الأساليب التشخيصية، وقياس رضا المنتفعين.



وأشار "عبدالغفار" إلى أن الإجتماع تناول التعاون لوضع خطة لتطوير قسم الأشعة بمعهد ناصر، وتحديث خدمات التشخيص، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، بما يضمن تنفيذ أفضل الممارسات لإدارة أقسام الأشعة، والتشخيص تتسم بالكفاءة والفعالية مع إنشاء ومراقبة مؤشرات الأداء مثل وقت الاستجابة، ودقة وجودة، التقاريرالتشخيصية، ورضا المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة، واستخدام المعدات، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية، وتطوير كفاءاتهم، لافتًا إلى ان الوزير وجه بتوفير تدريبات متقدمة للأطقم الطبية، تعتمد على نماذج محاكاه وتنفيذها بأكاديمية الأميره فاطمة للتدريب المهنى، لضمان الجودة وسلامة للمرضى.

وأضاف "عبدالغفار" أن المشروع سيوفر معايير عالية من الجودة، ودقة فى التشخيص من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في "خدمات واساليب التشخيص، والطاقة الاستيعابية للمرضى، وطرق إعداد الغرف، وأماكن الانتظار، وأنظمة السلامة فى تركيب الأجهزة الإشعاعية"، مضيفًا أن هذا المشروع سيعزز أيضًا من تطوير المهارات للأطقم الطبية، ومراقبة الجودة، وتطبيق معايير السلامة البيئية والمهنية.

حضر الإجتماع الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتوره مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمهندس تامر عقل، المدير العام لمجموعة شركات medin الإماراتية، والأستاذ مروان أسامة شباقلو، مدير مالي، والمهندس هاني أحمد إبراهيم، مدير نظم ومعلومات لمجموعة شركات medin.