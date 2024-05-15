محلل فلسطيني لـ«مساء دي إم سي»: إسرائيل مارست أكبر عملية تضليل فى حربها على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، أن اسرائيل أخفت الكثير من الاحداث والحقائق عن النكبة بسبب عدم وجود الاعلام بالشكل الموجود حاليا، قائلا: "الشعب الفلسطيني تعرض لتطهير عرقي منذ النكبة وأعاد بناء نفسه واستطع خلال 70 عاما أن يهزم اسرائيل ديمغرافية وبعد تحويله لأقلية استطاع أن يتفوق جغرافيا".

وأضاف عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي إم سي، أن اسرائيل تشعر أنها لا تحقق نصر ونصرها غير كامل لأنه ما زال هناك فلسطينيين ويفكرون في التخلص من هذا الوضع الديمغرافي، مشيرا إلى أن اسرائيل عادت لتمارس منهجية للتطهير العرقي ولكن هذه المرة أمام شاشات التلفزيون".

وتابع: "اسرائيل اعطوا مبررات كثيرة لهجومهم على غزة وأخفوا مشاهد وضخموا من قدرات الشعب الفلسطيني ودي أكبر عملية تضليل حدثت في هذه الحرب"، لافتا إلى أن مصر من أكثر الناس ارتباطا بالقضية الفلسطينية منذ نكبة 1948 وهي جزء من امنها القومى.