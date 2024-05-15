أيمن الرقب لـ«الحياة اليوم»: مصر قدمت تضحيات كبيرة لدعم قضية فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، ادراك مصر بأن فلسطين خط المواجهة الأولى ومصر قدمت تضحيات كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك تضحيات من العرب بشكل عام وخاصة مصر لأنها اكبر دولة في المنطقة.

وأشار أيمن الرقب، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن 76% من سكان غزة أصبحوا لاجئين ونازحين من مناطق لمناطق أخرى، مؤكدا أن رفض أهل غزة التهجير القسري والطوعي جعلهم بمثابة شوكة في حلق الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع: "ردد المسئولين الاسرائيليين تصريحات منذ بداية الحرب على غزة طالبوا فيها بتوجيه الفلسطينيين نحو مصر ومصر رفضت وأعطت قوة للموقف الفلسطيني والدور المصري وقيادتها قالت أن التهجير القسري والطوعي مرفوض وأن هذا ينسف عملية السلام".