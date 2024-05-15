متحدث أمين جامعة الدول: القمة العربية ستناقش كل القضايا خاصة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:29 مساءً - قال المستشار جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية: "إن القمة العربية فى المنامة تعقد فى موعدها كل عام، ولكن فى حقيقة الأمر تعقد فى ظروف غير عادية"، موضحا أن أجندة القمة هى كل القضايا العربية وقضايا الأمن القومى العربى والعمل المشترك فى جميع المجالات.

وأضاف جمال رشدى خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن القضية الفلسطينية تطغى على هذه القمة فهى تستحوذ على الجانب الأكبر من المناقشات وظهر هذا فى كافة الاجتماعات التحضيرية.

وتابع جمال رشدى: "جامعة الدول العربية تثمن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد الاحتلال الاسرائيلى"، لافتا إلى أن الدولة تتابع ما يحدث فى السودان وتوتر الأزمة الإنسانية الأخطر على وجه الأرض، وهناك مئات الآلاف محاصرون، مؤكدا أن أزمة السودان حاضرة، موضحا أن مجالات العمل العربى متشعبة وليست مقتصرة على العمل السياسي.