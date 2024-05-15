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رئيس المكتب السياسي لحماس: متوافقون مع مصر على ضرورة انسحاب الإحتلال من معبر رفح فى الجانب الفلسطينى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:29 مساءً - قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة متوافقة مع مصر على ضرورة انسحاب الإحتلال الإسرائيلى من معبر رفح فى الجانب الفلسطينى.

 

وأكد هنية، أن "ذكرى النكبة تمر بنا ونحن نخوض معركة طوفان الأقصى، وهي مقدمة التحرير والاستقلال"، مضيفاً: "أبطالنا يمرغون أنف المحتل في التراب ويؤكدون أن زواله عن أرضنا حتمية قرآنية وحقيقة تاريخية".

 

وشدد هنية على أن "أكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون، قد انتهت وإلى الأبد".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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