هنية : حماس تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل وقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:29 مساءً - قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، إن الحركة تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود، مردفا: "متوافقون مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وكافة مناطق قطاع غزة".

وأشار إلى التواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني، مشددا على تمسكهم بإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وفق الأصول المعمول بها، وسنشارك في قرار إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وأكد إسماعيل هنية، على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورا ولا حق له بالتدخل في إدارة المعبر، مؤكدا رفضه أي تسوية لما بعد الحرب على قطاع غزة تُستبعد منها حماس.

وذكر أن إصرار الاحتلال على المضي قدما في عملية رفح الفلسطينية يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول.

