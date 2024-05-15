متحدث الرئاسة: جهود مصر فى أزمة غزة كانت حثيثة ومكثفة على أقصى درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 11:30 مساءً - قال المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية فى المنامة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.

وأضاف "فهمى" -فى تصريحات للوفد الصحفى المرافق للرئيس السيسى فى زيارته للبحرين- بأن الموقف المصري كان واضحًا والأفعال كانت سابقة على الكلمات والأقوال، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتعاون والتنسيق مع قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار والهدنة وتبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات بالكميات الكافية.

وأوضح "فهمى"، أن هذه الجهود المصرية كانت حثيثة ومكثفة على أقصى درجة، وأن مصر ما زالت تأمل تغليب صوت العقل والحكمة فى هذه الأزمة وصولاً إلى حل مُرض.