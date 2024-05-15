باحث مصرى: القوى الدولية تُقر أن إسرائيل هى المسئول عن معاناة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 11:30 مساءً - أكد محمد مرعي كبير باحثي المركز المصري للفكر والدراسات، أن ما تقوم به إسرائيل في رفح الفلسطينية مخالف للقانون الدولي والانساني، موضحا أن الموقف المصري بإغلاق معبر رفح نابع من موقف للدولة المصرية الداعم للفلسطينيين ورفض الحرب حتى الان.

وأشار محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي ام سي، إلى أن الرئيس الامريكي تحدث عن أن مصر دولة حليفة لأمريكا ولديها قلق من العملية العسكرية لإسرائيل في رفح وما نتج عن هذه العملية من اغلاق معبر رفح وكرم أبو سالم، مؤكدا أن هناك الكثير من الادعاءات والأكاذيب من الجانب اسرائيل تناقض المواقف المصرية ومحكمة العدل الدولية.

وتابع: "القوى الإقليمية والدولية والجميع يقر أن اسرائيل هي المسئول عن معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني وهي قوة احتلال وفقا للقانون الدولي وسيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم، ومصر لم تقدم على إدخال المساعدات دون انسحاب اسرائيل من جانب معبر رفح وايقاف القتل الجماعي".

واستكمل: "رفح الفلسطينية الان أصبحت منطقة حرب وعليهم الانسحاب وايقاف العمليات العسكرية وتم إجلاء اكثر من 450 الف فلسطيني من رفح الى مناطق ايواء"، مشيرا إلى أن اسرائيل تسعى أن تقول للحليف الامريكي أن لديها خطة تبرر لها عملية الاقتحام في رفح الفلسطينية.