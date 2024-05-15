أستاذ تاريخ: ما حدث فى نكبة 48 نتيجة عدم التنسيق بين الحكومات العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 11:30 مساءً - تحدث الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر والحديث، عن ذكرى النكبة الفلسطينية عام 48، قائلا:"الجنرالات الذين شاركوا فى الحرب العالمية الثانية صنعوا الرشاشات فى بير السلم وهو من الرواية الإسرائيلية وجهزوا جيش قوى، وصنعوا 33 ألف رشاش".

وأضاف جمال شقرة خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، نحن لا نحتفل بذكرى النكبة لكن نتذكر ما جرى، وما حدث فى 48 نتيجة عدم التنسيق ما بين الحكومات العربية، وعدم فهم حقيقة وأبعاد القضية التى كانت تحاكى لفلسطين والدول العربية.

أوضح جمال شقرة أن الدول التى شاركت لحماية فلسطين فى النكبة لم يكن لديهم خريطة حتى الأسلحة التى كانوا يحملونها كانت فاسدة ومستعملة، ولم تكن هناك أوامر لنجدة القوات التى تم محاصرتها فى الفلوجة، فنحن أمام نكبة حقيقية فى 48 وهى هزيمة حقيقية.

ولفت جمال شقرة إلى أن الفترة ما بين 48 حتى عام 67 كان الهدف الأساسى لإسرائيل ضرب الـ 3 عواصم الكبرى هى بغداد ودمشق والقاهرة، وعندما قامت ثورة 23 يوليو تخوفت إسرائيل من الضباط لأنهم ثوريين وكان الضغط على جمال عبد الناصر منهم بأن يكون هناك سلام أو يدخل فى حرب.