هنية : أكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون انتهت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، إن أكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون قد انتهت وإلى الأبد، وذلك خلال كلمة له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد إسماعيل هنية، أن الحركة تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود، مردفا: "متوافقون مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وكافة مناطق قطاع غزة".