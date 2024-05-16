تعرف على أعلى راتب في السعودية 1445

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أحمد جودة - القاهرة - يهم الكثير من الشباب، الذين يحلمون بالسفر إلى البلاد العربية، البحث عن الوظائف ذات العائد المرتفع، وهو الأمر الذي توفره المملكة العربية السعودية، وقد كشفت الحكومة عن أعلى راتب في السعودية، وأكثر المهن المطلوبة في سوق العمل السعودي، حيث يوجد العديد من الوظائف، الذي تتميز بدخل شهري عالي للموظف.

أعلى راتب في السعودية 1445

أعلنت الحكومة السعودية، أنه يوجد لديها وظائف مميزة، حيث يمكن للموظف، أن يحصل من خلالها على أعلى راتب في السعودية وجاءت الوظائف كالتالي:

يتقاضى الرئيس التنفيذي للشركات راتب 77 الف ريال سعودي.

فيما يحصل موظف الصراف على 100 ألف ريال سعودي.

كما يتقاضى المحامي راتب نحو 75 ألف ريال سعودي.

ويحصل مهندس البترول على راتب 43250 ألف ريال سعودي.

كذلك يتقاضى المهندسين تخصصات الميكانيكا والكهرباء والمدني على راتب يتراوح من 11500 الف ريال سعودي، إلى 36500 الف ريال سعودي.

فيما يبلغ راتب المبرمجين العاملين في مجال التكنولوجيا بين 6000 ريال سعودي وحتى 25 ألف ريال شهريا.

ويبلغ راتب أطباء العلاج الطبيعي والبيطريين وأطباء الأسنان والبشري بين نحو 13 ألف ريال سعودي حتى 65 الف ريال.

فيما جاء راتب المعلمون بين 4500 ريال سعودي و19000 ريال سعودي شهريا.

أعلى الرواتب بالدولار في المملكة

وعن الفئات الذين يتقاضون رواتب بالدولار..أعلى راتب في السعودية

يحصل المدير التنفيذي متعدد الجنسيات على راتب 38343 دولار. فيما يتقاضى المدير التنفيذي في شركة محلية راتب 27114 دولار. كما يحصل مدير عام في فنادق السعودية على راتب 10410 دولار. ويتقاضى مدير مدرسة دولية راتب بمبلغ 7220 دولار.

أكثر التخصصات المطلوبة 2024

ومن أكثر التخصصات المطلوبة، التى أعلنت احتياجها المملكة لعام 2024، التسويق الشبكي، الأمن السيبراني،، الموارد البشرية وإدارة المواهب، المهن الطبية، قطاع الزراعة، الخدمات اللوجستية، مجال الخدمات القانونية، السياحة والضيافة.

أكثر الشركات الأعلى في الرواتب

ويوجد العديد من الشركات، التي تمنح الموظفين رواتب عالية، وهي، أرامكو السعودية، مجموعة سامبا المالية، شلمبرجير، الخطوط الجوية السعودية، اتحاد اتصالات موبايلي، سابك للصناعات الأساسية، الاتصالات السعودية STC، جنرال الكتريك، بروكتر آند قامبل، البنك الأهلي التجاري.