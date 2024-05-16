أحذر تناول البطيخ بسبب تلك العلامة تسبب الوفاة

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب فصل الصيف، يبدأ موسم الفاكهة الصيفية ومنها البطيخ، حيث تعتبر من الفواكه المُنعشة، التي يزيد الإقبال عليها، ولكن حذرت بعض الدراسات من ظهور رغوة بيضاء على السطح العلوى للبطيخ، مما يتسبب فى انتهاء الصلاحية، حيث يمكن أن تكون فاسدة

ظهور رغوة بيضاء على السطح العلوى للبطيخ

وحذرت "Daily News"، من ظهور رغوة بيضاء على السطح العلوى للبطيخ، حيث إذا كان القلب يشبه الإسفنجة وليس صلبا، فيجب التخلص فورا منها، لإنه ا تعتبر فاسدة.

أسباب تؤدي إلى ظهور رغوة في البطيخ:

حدوث تخمير

يمكن أن تؤدي الشقوق على القشرة، إلى تخمر داخل الفاكهة، مما تسبب في ظهور الرغوة، ومن خلالها تتفاعل البكتيريا مع السكريات، وتصبح غير صالحة تماما

ارتفاع درجات الحرارة

رغم أن البطيخ من الفواكه الصيفية إلا أن تخزينه لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة، يؤدي إلى تحول مادة الفركتوز الموجودة به إلى بيئة مناسبة لانتشار البكتيريا والفطريات، ومن ثم يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق غازات تُشبه الرغوة.

صلاحية البطيخ الذي يحتوي على رغوة

وعن صلاحية البطيخ بسبب ظهور رغوة، فهي علامة على وجود مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، ولا ينصح بتناوله في هذه الحالة، نتيجة التخمير، الذي حدث نتيجة الغازات.

ويمكن أن تؤدي الغازات إلى زيادة الضغط الداخلي بشكل كبير، وقد يحدث انفجار للفاكهة بعض الأحيان، حيث أن الأطعمة المتخمرة تعتبر غير آمنة أو صحية، لاحتوائها على البكتيريا والفيروسات السيئة، وقد تسبب التسمم الغذائي والإشريكية القولونية والسالمونيلا وفق لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

تخزين البطيخ بأمان

وأطلقت منظمة الصحة العالمية عدد من النصائح الهامة، للحفاظ عليه، وجاءت كالآتي: