نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلم لغة عربية يجيب على المرادفات الغريبة بامتحان اللغة العربية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتوى امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024، بمحافظة القاهرة على بعض المرادفات التي أثارت الجدل والحيرة للوصول للإجابة، كمعنى "ذيوع"، ومراد "أوبة"، ومضاد "تبديان".

فأجاب أحمد عباس، معلم أول لغة عربية لطلاب الإعدادية، على تلك الأسئلة التي أثارت الجدل، فور تداول الامتحان على صفحات السوشيال ميديا، زاعمين بأنه نفس الامتحان الذي يؤدية طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، داخل اللجان الأن.

وقال المعلم بأن إجابة معنى " ذيوع" هو انتشار، بينما إجابة مضاد" تبديان" هي تخفيان، ومرادف "أوبة" هي رجعة.

جدير بالذكر، أثارت حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا، حول امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، المتداول عبر صفحات الغش الإلكترونية، حيث تضمن الامتحان على بعض المعاني والمرادفات المحيرة لطلاب الإعدادية.

فتضمن الامتحان على معنى كلمة " ذيوع" بالقراءة المتحررة وجاءت الاختيارات المتاحة "اندثار - انطلاق - اندفاع - انتشار".

كما تضمن الامتحان على المراد ب " أوبة" في النصوص، حيث جاءت الاختيارات المتاحة " عبرة - رجعة - وفرة - نظرة"، وتضمت أيضا على مضاد "تبديان" وجاءت الاختيارات المتاحة" تخفيان - تفقدان - تغفلان - تجهلان".



وكان قد تداول صفحات الغش الإلكترونية "شاومينج"، صور لامتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر تطبيق" التليجرام" بعد مرور نصف ساعة فقط من زمن بدء الامتحان.

وزعم أدمن الجروب بأن تلك الصور هي نفس ذات الامتحان الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، الأن داخل اللجان الامتحانية.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، اليوم.